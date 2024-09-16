"الأعمال الخيرية العالمية" تطلق حملتها الجديدة لكفالة 5 آلاف يتيم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملتها الجديدة لعام 2024 تحت عنوان "الأيتام والرعاية الصحية"، بهدف كفالة 5 آلاف يتيم إضافي، وتقديم الرعاية الصحية للأسر الفقيرة والأيتام وأمهاتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة وريادتها في توفير حياة كريمة للأيتام، خصوصاً في المجتمعات الأكثر حاجة.

وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة: "إن رعاية الأيتام وصية من وصايا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومسؤولية أخلاقية واجتماعية، ونهج سارت عليه الهيئة حتى تجاوز عدد المكفولين لديها 62 ألف يتيم داخل الدولة وخارجها، كما أن قصص نجاح أيتام الهيئة ترجمت قيم الخير التي نسعى إليها، بعد أن باتوا قدوة في العطاء ومحط فخر لمجتمعاتهم، في مختلف مجالات الحياة".

وأضاف أن وفد الهيئة زار عدداً من الدول العربية والأفريقية بهدف الوقوف على احتياجات الأيتام والمرضى فيها، وأشرف على الحالات داخل الدولة، خصوصاً تلك التي تعاني من أمراض ضمور العضلات الشوكي النادر ومرضى الفشل الكلوي، داعيا أصحاب الأيادي البيضاء على أرض الإمارات لدعم هذه الحملة.

يذكر أن الحملة تتضمن عشرات المشاريع الأخرى أهمها: بناء وتأثيث المراكز الصحية في الدول الفقيرة، وتوفير المستلزمات الطبية كأجهزة الأكسجين وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب كفالة المرضى، وغيرها من المشاريع والمبادرات المهمة.

