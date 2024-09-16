حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام قطر

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري اليوم، سعيد بن علي الهاجري، قنصل عام دولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين، بالقنصل العام لدولة قطر، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية، ومسارات التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.كما جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب القنصل العام القطري عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده، مشيدا بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية في المجالات كافة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين.