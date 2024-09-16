الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جِمال

طالب سكان في منطقة المدام في الشارقة الجهات المعنية بوضع ضوابط لملاك الإبل التي ترعى بين الشعبيات السكنية، وتقتات على المزروعات أمام المساكن، حيث باتت الإبل السائبة تشكل إزعاجاً، فضلاً عن عبثها بحاويات القمامة، مسببة تناثر الأكياس البلاستيكية حول الحاويات.

خدمات

أبلغت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء في عجمان متعامليها، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، بأن عملية تحديث أنظمتها تنتهي اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنه بإمكان متعامليها التواصل مع فريق خدمة المتعاملين على مدار الساعة.

طرق

لاحظ مرتادو طرق في مدينة العين أن بعض أصحاب السيارات يوقفون مركباتهم في عرض الطريق، وتحديداً يوم الجمعة لأداء الصلاة، دون أن يعوا أن هذا الأمر يعرقل الحركة المرورية، خصوصاً للأشخاص الذين لديهم حالات طارئة تتطلب ذهابهم إلى المستشفيات. ويتكرر هذا الأمر أسبوعياً في مناطق الجيمي والخبيصي والمويجعي، لذا يناشدون المسؤولين في الشرطة النظر في الأمر.

أجرة

شكا سائقو سيارات خاصة في بعض إمارات الدولة قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة بسرعة عالية على الطرقات، أو استخدامهم الهاتف المتحرك أثناء القيادة، فضلاً عن التجاوزات التي يقوم بها البعض مسبباً ربكة مرورية، وهي تصرفات مخالفة للنظام المروري، وتشكل خطراً عليهم وعلى مرتادي الطريق.

تهور

شكا سكان في منطقة مزيد في العين قيادة بعض السائقين لمركباتهم بطيش وتهور، وبسرعات عالية، تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين وإزعاجاً للسكان، فضلاً عن التسابق الذي يحدث بين فئة من الشباب في ساعات متأخرة من الليل، في مخاطرة ربما تسبب حوادث لا تحمد عقباها.