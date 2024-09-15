رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء هندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا بذكرى الاستقلال

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة إلى كل من فخامة زيومارا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس، وفخامة دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا، وفخامة برناردو أريفالو رئيس جمهورية غواتيمالا، وفخامة رودريغو تشافيس روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا، وفخامة نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة.