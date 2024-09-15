الامارات | الملك الأردني يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم ، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله كلف حكومة الدكتور بشر الخصاونة الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها.