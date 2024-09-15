أحمد بن محمد ونهيان بن مبارك وخليفة بن طحنون يعزون في وفاة زوجة أحمد بن عمهي المنصوري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قدم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شماء بنت علي بن سلطان السبوسي، زوجة أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء.

وأعرب معاليهما، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعيين الله، عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.