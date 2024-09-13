حميد بن راشد يستقبل القارئ ناصر القطامي ضيف برنامج «المسجد العامر»

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في الديوان الأميري اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فضيلة الشيخ القارئ ناصر القطامي من المملكة العربية السعودية، ضيف برنامج «المسجد العامر» في عجمان.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالشيخ القطامي، مؤكداً الدور الكبير الذي يقوم به علماء الدين في نشر قيم وتعاليم الإسلام الأصيلة في المجالات كافة، وعلى مختلف الصعد، مبيناً أن العلماء هم رصيد الأمة الباقي، والسند في حفظ المجتمعات ومبادئ الدين وتعاليمه وترسيخ الفضائل والأخلاق الحميدة.

وقال سموه، إن المنتظر من علماء الدين والوعاظ والأئمة كثير وكبير، خلال هذه المرحلة المهمة من حياتنا، في ظل التحديات التي تواجهنا، مشيداً بفضيلة الشيخ القطامي، وما قدمه عبر السنوات من الإشراف والتدريس في حلقات تحفيظ القرآن، وتقديم الخطب والمحاضرات والكلمات، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

من جهته، عبّر فضيلة الشيخ القطامي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثنياً على جهود سموهما في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، وخدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته، والاهتمام بالعلم والعلماء.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الجدير بالذكر أنه تحت رعاية سمو ولي عهد عجمان، أطلق برنامج رمضان عجمان، مبادرة المسجد العامر، التي تستضيف عدداً من أهم وأشهر قراء القرآن الكريم من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ليؤموا المصلين في صلاتي المغرب والعشاء يومي الجمعة والسبت في مسجد آمنة بنت أحمد الغرير «رحمها الله».

يُشار إلى أن أول ضيف يستقبله المسجد العامر، هو فضيلة الشيخ ناصر القطامي من المملكة العربية السعودية، وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة آيات الوقفية في الرياض، وسيتقدم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء اليوم وغداً.