الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

جدد سكان في المدينة العالمية مطالباتهم بزيادة عدد مواقف السيارات، لافتين إلى أنهم يضطرون بسبب عدم وجود مواقف إلى ترك سياراتهم في أماكن غير مخصصة لذلك، ما يترتب عليه تحرير مخالفات بحقهم.

تسول

شكا مرتادو بحيرة خالد في الشارقة انتشار متسولين عند المطاعم، وعلى امتداد الشارع، وحول البنايات السكنية القريبة من البحيرة، في ظاهرة عادت إلى الانتشار أيضاً في مناطق أخرى، على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمحاربة هذه الظاهرة. وناشدوا الأفراد عدم التعاطف مع أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من التسول وسيلة للكسب.

عربات

طالب سكان في منطقة مردف المسؤولين في مركز مردف سيتي سنتر بوضع ضوابط تمنع المتسوقين من أخذ عربات التسوق خارج حيز مواقف السيارات التابعة للمركز، وتركها في الطرقات والأرصفة والمساحات الخضراء، ما يمثل سلوكاً غير حضاري يشوه المنظر العام للمكان.

خطوط

لاحظ سائقون على شارع النهضة في رأس الخيمة خلوه من وجود خطوط كتف الطريق أو الخطوط البيضاء المتقطعة في وسطه، كما أن المطبات الاصطناعية لا يوجد بها طلاء لتنبيه السائقين، ما يسبب ربكة للسائقين، لذا يطالبون المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر.