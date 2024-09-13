سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع كرسي أستاذية لـ«نفط الشارقة الوطنية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، أمس، في مكتب سموه بالجامعة، توقيع اتفاقية تمويل كرسي أستاذية بين جامعة الشارقة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية.

وكان في استقبال سموه، الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والمهندس حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعدد من مسؤولي الجهتين.

وقع الاتفاقية، كل من الدكتور حميد مجول النعيمي، والمهندس حاتم الموسى. وتنص الاتفاقية على أن تقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتمويل كرسي أستاذية باسم المؤسسة في جامعة الشارقة، إسهاماً منها في إثراء الأنشطة البحثية والتعليمية لدى الجامعة، لتعزيز دورها في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل مجالات اتفاقية كرسي الأستاذية دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وغير ذلك من المجالات بما تستلزمه من معدات وموارد وأنظمة، ودعم وتمويل المؤتمرات العلمية ذات الصلة بمجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، بما في ذلك منتدى المرأة في البحث العلمي الذي تنظمه جامعة الشارقة.

وبحسب الاتفاقية الموقعة ستمول مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مشروع كرسي الأستاذية في جامعة الشارقة، من خلال تخصيص ميزانية سنوية تبلغ مليون درهم، ولمدة 10 سنوات.