الامارات | بتوجيهات حمدان بن محمد.. منح دراسية لخريجي «محمد بن راشد لإعداد القادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتخصيص منح دراسية لعدد من خريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة «باريس الثانية بانثيون أساس».

ويستهدف توفير المنح الدراسية لخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في برنامج الماجستير، تعزيز قدراتهم القانونية والتجارية في بيئة الأعمال العالمية، ما يمكنهم من التعامل بفعالية مع التحديات القانونية التي تواجهها المؤسسات في الأسواق العالمية.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، تخريج نخبة من الكفاءات الوطنية من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة «باريس الثانية بانثيون أساس»، إحدى أعرق الجامعات على مستوى العالم، بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وهنّأ سموه الخريجين لحصولهم على درجة الماجستير، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية، كما حثهم على مواصلة جهودهم في البحث العلمي لخدمة وطنهم وتعزيز ريادته على الساحة العالمية.

وأكد سموه أن إمارة دبي تواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للتعليم العالي، وتوفير برامج أكاديمية نوعية لتكون الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم بحلول عام 2033، وفق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بتوزيع الشهادات على حملة الماجستير، وهنّأهم على تفوقهم، وبارك لهم جهودهم وسعيهم الدؤوب على طريق العلم والمعرفة والإبداع.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «شهدت حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة (باريس الثانية بانثيون أساس)، الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.. ووجهنا بتخصيص منح دراسية لخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة للمشاركة في هذا البرنامج المتميز».

وأضاف سموه: «نبارك لجميع الخريجين ونتمنّى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية، ونؤكد مجدداً التزامنا الكامل بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينهم بما يرسّخ ريادة الإمارات العالمية».

يُذكر أن برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي قد تم إطلاقه في عام 2018 بموجب شراكة بين أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، و«جامعة باريس الثانية بانثيون أساس» الفرنسية، التي تُعد واحدة من أعرق الجامعات في أوروبا والعالم، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية للمساهمة في إعداد روّاد في مجالات القانون والتشريعات، والإسهام في توسيع آفاق القادة في مجالات عدة.

ويهدف برنامج الماجستير إلى إعداد القادة التنفيذيين اليافعين والخبراء لتولي عمليات كبيرة كالاستحواذ ومعاملات السوق وعمليات الدمج العالمية والتمويل المعقد وإعادة الهيكلة، وشراء حصص الشركات بالكامل والهندسة المالية والمشاريع الصناعية، علاوة على التفكير الاستراتيجي لمواجهة التطورات المستقبلية المعقدة.

كما يسهم البرنامج في مواجهة التحديات القانونية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق أفضل الممارسات القانونية العالمية، إذ يؤهل المنتسبين إليه لخوض تجارب عملية وورش عمل تخصصية مع خبراء ومسؤولين في المجال القانوني والعلاقات الدولية.