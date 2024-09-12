محمد بن راشد: تطوير برامج متكاملة لإعداد جيل من القادة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، الاحتفالية التي نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، ويرسخ ريادتها عالمياً في المجالات كافة.

وقال سموه: «20 عاماً منذ بداية المركز أسهم خلالها في تخريج أكثر من 850 قيادياً إماراتياً في مختلف القطاعات والتخصصات».

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بخريجي البرامج القيادية الأربعة، قائلاً: «نحتفل اليوم بجيل جديد من القادة المتميزين المؤهلين لتحمل مسؤولياتهم في قيادة وابتكار المستقبل.. ونتطلع إلى مساهماتهم الفعّالة في مختلف المجالات التي يعملون فيها.. ونحن على ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية لقيادة بلادنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

وأضاف سموه: «ماضون في تطوير برامج متكاملة لإعداد جيل من القادة يتمتعون بروح المبادرة، والشجاعة في اتخاذ القرارات، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وابتكار حلول جديدة لتحديات اليوم والغد، لتبقى دولتنا دائماً في المقدمة».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.. مرت العشرون عاماً سريعة بتطوراتها وأحداثها ومشاريعها.. تخرج من مركز القادة أكثر من 850 خريجاً.. منهم اليوم الوزراء والمدراء ورؤساء الشركات والبنوك وغيرهم.. وسيبقى المركز يخرج لنا كوادر قيادية تكمل المسيرة وتحمل الراية.. عندما ننظر للوراء ندرك أن أعظم ما نتركه وراءنا هم رجال ونساء لديهم حس القيادة … يحملون المسؤولية.. ويتحملون التحديات … ويحلمون دائماً وأبداً أن يكون وطنهم في القمة».

نجاحات نوعية

من جانبه، أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النجاحات النوعية التي حققها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على امتداد عقدين، ترجع بالدرجة الأولى إلى قدرة المركز على تطبيق منظومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة، ورؤية سموه الاستراتيجية للارتقاء الدائم بالكوادر الوطنية، بما يعزز المكتسبات الحضارية والتنموية لدولة الإمارات، وسعيها لتأهيل قادة المستقبل، وتزويدهم بالمعارف والعلوم والخبرات العملية، وتمكينهم من تلبية تطلعات شعبها، وترسيخ مكانتها العالمية المرموقة.

وقال معاليه: «الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، هو احتفال بالمنجز الفارق الذي أحدثه المركز في حاضر ومستقبل دبي ودولة الإمارات، وأصبح المركز منصة ملهمة في المنطقة لكيفية بناء الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها ومهاراتها القيادية، للاستجابة للاستحقاقات التنموية، واتخاذ القرار والتعامل المبتكر مع التحديات، وهو ما أثبته مئات القياديين الإماراتيين الذين تخرجوا في المركز وأسهموا في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي، وقيادة مشاريع تحولية في مختلف القطاعات الحيوية»، منوهاً معاليه بأن المركز أطلق دورات تدريبية قيادية بالتعاون مع 300 خبير قيادي محلي وعالمي، و55 جامعة عالمية.

تطوير القيادات

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، وحضرها عدد من المسؤولين ومديري العموم وخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وجمع من ممثلي وسائل الإعلام ومفكرين وممثلين عن جامعات عالمية، عرض فيلم تسجيلي قصير لأبرز إنجازات المركز منذ تأسيسه، والذي نجح في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات.

وشهدت الاحتفالية، إطلاق فيلم وثائقي قصير يضيء على جوانب من فترة تدريب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلية مونز العسكرية البريطانية والتي تعد اليوم جزءاً من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية.

تخريج قيادات جديدة

كما تضمنت الاحتفالية تخريج منتسبي الدفعة السادسة من برنامج «القيادات المؤثرة»، والدفعة الثانية من برنامج «قيادات دبي»، والدفعة الأولى من برنامج «قيادات دبي الاقتصادية»، والدفعة الثانية من برنامج «دبي لإدارة الشركات العائلية»، وذلك بعد أن أنجزوا متطلبات البرامج كافة.

برنامج «القيادات المؤثرة»

وضمت الدفعة السادسة من برنامج «القيادات المؤثرة» 27 منتسباً من مؤسسات حكومية وخاصة، حيث يهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2017، إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في دولة الإمارات.

واستهدف البرنامج تطوير 8 قدرات قيادية أساسية لدى المتدربين وهي الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام، وخلق القيمة، والتنوّع والإشراك، والاهتمام بالإنسان أولاً، وتنمية المرونة والفضول، وهي الركائز الرئيسة التي تقوم عليها منظومة محمد بن راشد للقيادة.

كما تضمن البرنامج مساقات تدريبية غطت الأنشطة النظرية والعملية لتنمية المهارات الفكرية والبدنية المطلوبة في شخصية القيادي، فيما حظي كل منتسب بموجه تنفيذي قدم له الدعم والإرشاد لتطوير قدراته القيادية.

ويحاكي برنامج «القيادات المؤثرة» في مساقاته المتقدمة أحدث التوجهات العالمية في تخصص تأهيل وإعداد قيادات متميزة، وتم تصميمه بالاستناد إلى مقومات المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى تنمية كفاءات وقدرات القيادات الشابة من الإماراتيين في مجالات التفكير الإبداعي، والتعامل مع المتغيرات المتسارعة والابتكار الريادي.

ويعتمد البرنامج على أسس التعلم من خلال التجارب الحية، حيث تم تنظيم رحلات دولية تدريبية في علوم القيادة للمنتسبين إلى البرنامج، بهدف تطوير مهاراتهم وتبادل المعرفة والخبرات من خلال التعلم العملي والتفاعل مع خبراء وقادة من مختلف الثقافات والخلفيات، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المتبعة في البلدان الأخرى، مما يساعد القادة على تطوير وتحسين أعمالهم، كما تم تنظيم جلسات حصرية للمنتسبين للبرنامج مع صناع القرار بهدف التعلم من تجاربهم القيادية.

برنامج قيادات دبي

في حين ضمت الدفعة الثانية من برنامج «قيادات دبي» 20 منتسباً، حيث يستهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2020، إعداد كفاءات حكومية من قيادات الصف الثاني ممن رشحهم مدراء العموم في دوائر دبي ليكونوا مساعدين ونواباً لهم لضمان وجود قيادات مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة البناء بالروح نفسها والثقافة القيادية.

وينطلق برنامج «قيادات دبي» في تصميمه من نموذج محمد بن راشد للقيادة وفق عناصر أساسية هي التطوير الشخصي، وتخصيص موجه عالمي للمشاريع التطبيقية، والتدريب على الوصفة القيادية للمنصب، وتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين في مجال تطوير القادة.

ويواكب البرنامج أحدث التوجهات العالمية التي تسعى إلى إعداد جيل من القيادات قادر على استباق المتغيرات المستقبلية، ومواصلة العمل على استكمال النموذج التنموي العالمي لإمارة دبي.

«قيادات دبي الاقتصادية»

وضمت الدفعة الأولى من برنامج «قيادات دبي الاقتصادية» 27 منتسباً، حيث يهدف البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عام 2023، إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية.

وخضع منتسبو البرنامج لتدريبات عملية استهدفت صناعة قادة يمتلكون فكراً ريادياً ومهارات إدارية لابتكار حلول رائدة تستطيع ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

وتضمن البرنامج لقاءات وخلوات جمعت بين المنتسبين وشخصيات اقتصادية عالمية، حيث وفَّر البرنامج منصة للحوار أتاحت للقيادات الشابة الاستفادة من خبرات وتجارب ودروس نجاح هذه النماذج.

ويدعم البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D 33 في مضاعفة النمو الاقتصادي لإمارة دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وتعمل منظومة برنامج قيادات دبي الاقتصادية على تطوير 8 كفاءات اقتصادية و8 كفاءات قيادية من خلال تقديم منهجية علمية وعملية مدروسة لكفاءات وقدرات القيادات المطلوبة للمرحلة القادمة من مسيرة نمو وازدهار إمارة دبي اقتصادياً، ومواكبة المتغيرات العالمية.

«دبي لإدارة الشركات العائلية»

وضمت الدفعة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية 32 منتسباً، حيث يسعى البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في العام 2023، إلى تمكين وتطوير مهارات الصف الثاني من قادة الشركات العائلية لضمان استمرارية هذه الشركات، وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.

جلسات حوارية ملهمة

وتضمنت الاحتفالية جلسة حوارية بعنوان «ومضات قيادية من مدرسة محمد بن راشد»، استعرضت خلالها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدروس القيادية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقصصاً ومواقف تبرز الجانب الإنساني والشخصي لسموه، ومدرسته الفريدة في القيادة، وحكمته في التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف.

كما شهدت الاحتفالية جلسة بعنوان «ما الذي يجعل القائد عظيماً؟» للبروفيسور روي كاساجراندا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوستن الأميركية، وجلسة تحت عنوان «محمد بن راشد آل مكتوم في الأرشيف البريطاني» للكاتب غريم ويلسون.