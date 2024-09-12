3 مدارس جديدة عالمية المستوى في مدينة زايد تستوعب 5 آلاف طالب

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وتحالف تقوده شركة «بيسيكس» ومجموعة «بيليناري»، ثلاث مدارس حديثة في مدينة زايد بأبوظبي، وتمثل هذه المرافق التعليمية، المشروع الأول من نوعه الذي يتم من خلاله تطوير مشاريع بنية تحتية تعليمية في الدولة بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوده ويشرف عليه مكتب أبوظبي للاستثمار.

ويسهم المشروع، الذي تم إنجازه وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة له، بشكل كبير في إثراء القطاع التعليمي في أبوظبي من خلال توفير قدرة استيعابية، إضافية تصل إلى 5360 طالباً من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية انطلاقاً من العام الدراسي 2024-2025، وبفضل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات، والدور المهم الذي لعبته دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي في ضمان تلبية المشروع لأعلى المعايير المعتمدة فيما يتعلق بالتصميم والمواد والمعدات، تم تسليم المشروع بنجاح، في الموعد المحدد وبأعلى المواصفات.

وأكد المهندس ياسر النعيمي، القائم بأعمال رئيس شراكات البنية التحتية في مكتب أبوظبي للاستثمار لـ«الاتحاد» أن مشروع مدارس زايد باكورة عمل مكتب الاستثمار، ويعد أول مشروع من نموذج الشراكة بين القطاع العام، والخاص، والذي ارتأت فيه حكومة أبوظبي تكليف مكتب أبوظبي للاستثمار بإدارة منظومة شراكات البنية التحتية، وتم العمل على استصدار قانون لتنظيم هذه الشراكة والأطر التنظيمية واللوائح التي تحدد منظومة مسار هذه الشراكة.

وأضاف أن المشروع الأول الذي يتم تنفيذه بالكامل منذ إنشاء المكتب من خلال منظومة الشراكة، وتم التعاون مع مطورين من القطاع الخاص وهي شركات أجنبية لتنفيذ 3 مدارس في مدينة زايد بإمارة أبوظبي، تتسع لـ5 آلاف و360 طالباً في الثلاث مدارس، وتم تصميم وبناء المدارس على أعلى المعايير، ومراعاة الاستدامة ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة، مشيراً إلى أن مدة الاتفاقية الموقعة بين الشركة المطورة ودائرة التعليم في أبوظبي، تمتد إلى 22 عاماً، ومدة التنفيذ عامان، و20 عاماً للتشغيل والصيانة.

وقال النعيمي: إن برنامج شراكات البنية التحتية، أحد البرامج الرئيسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، له العديد من الأهداف، منها المساهمة في اقتصاد الإمارة، وجذب استثمارات من الخارج للاستثمار في البنية التحتية وتوفير منشآت ذات جودة عالية لصالح المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتحقيق الاستدامة في الاقتصاد من حيث تدفق الاستثمارات واستدامة المشاريع.

وأكد أن المكتب يدير مجموعة من البرامج نيابة عن حكومة أبوظبي، وهي متنوعة في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات، ودعم برامج خاصة في قطاعات معينة ارتأت الإمارة الاستثمار فيها، والزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتنشيط منظومة البيع بالتجزئة، بالشراكة مع المطورين، وبرامج أخرى لتوفير الخدمات للمقيمين المستثمرين، وبرامج خاصة تستهدف المستثمرين المحليين، كبرنامج المساطحة الذي يوفر أراضي للمستثمرين المحليين لتنفيذ منشآت حسب خطط الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين.

وقال ياسر النعيمي: إننا بصدد التعاون مع دائرة التعليم والمعرفة لمشاريع مستقبلية من خلال منظومة الشراكة، بالإضافة إلى العمل الحثيث مع الشركاء الآخرين، لتنفيذ نوع آخر من أصول البنية التحتية، بخلاف المدارس، وبناء مرافق، وحسب احتياجات كل قطاع من القطاعات.

وقال إن هناك، جهوداً يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار وجلب رؤس الأموال، إذ أن أبوظبي بيئة آمنة، وهناك دعوة إلى الائتلافات العالمية والكيانات الاستثمارية الموجودة بالدولة، أو عالمياً للاستفادة من فرصة الاستثمار، والمساهمة في المشاريع التي سيتم طرحها، والاستثمار في البنية التحتية، إذ أن الاستثمار في إمارة أبوظبي ذات التصنيف الائتماني القوي، يعد جاذباً لرؤوس الأموال، آمناً وجيداً، ويوفر عائداً جيداً للمستثمر الأجنبي وليتمكن من الاستفادة من الإطار التنظيمي والتشريعي الذي توصل إليه المكتب وتم تطويره وحظي بالإشادة من قبل الشركاء.

وأقيمت فعالية خاصة في مدارس مدينة زايد بحضور مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، والدكتور طارق العامري، مدير مكتب الأصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وعدد من كبار ممثلي التحالف الذي يضم شركة «بيسيكس» و«مجموعة بيليناري» بما في ذلك بيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة بيسيكس الشرق الأوسط، وإلياس صفير، رئيس قسم الامتيازات والأصول في «بيسيكس» الشرق الأوسط، وبينوا فاداني، مدير التطوير في «بيسيكس» الشرق الأوسط، وبول كرو، رئيس المجموعة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى فاعور، المدير التنفيذي للعمليات العامة في الشرق الأوسط، وأوليفر بارباجيللو، المدير التنفيذي - Origination Plenary Group في الشرق الأوسط، وسيرجيو كالكاراو، المدير العام - Origination Plenary Group.

وتم إنشاء المدارس الجديدة على مساحة 81 ألف متر مربع في مدينة زايد في أبوظبي، وتتميز المدارس بتصميمها الذي يلبي متطلبات الاستدامة الخاصة ببرنامج «استدامة» في أبوظبي، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة، وتوفيرها مساحات تعليمية مصممة لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي، مما يمثل معياراً جديداً للمرافق التعليمية في الدولة.

ومن جانبه، قال محمد بدر الدين، مدير عام شركة «بيسيكس بيليناري» لتطوير المنشآت التعليمية: تفخر شركة «بيسيكس بيليناري»، بصفتنا شريكاً أساسياً ضمن تحالف مشروع مدارس مدينة زايد، بمساهمتها في مشروع مبتكر يعكس رؤية مستقبلية متقدّمة في تطوير البنية التحتية التعليمية.. ويتميز هذا التعاون الاستراتيجي بقدرته على تحقيق أعلى قيمة مضافة بالاستناد إلى أفضل ما تتمتع به مؤسسات القطاعين العام والخاص من قدرات وتوظيفها لتأسيس مشاريع بنى تحتية كبرى تمثل نموذجاً للابتكار والتطوير. ويُعَدّ مشروع مدارس مدينة زايد خير مثال لروح التعاون بين القطاعين العام والخاص.

القطاع الخاص

يؤكد نجاح مشروع مدارس مدينة زايد التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتوسيع إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يعدّ دليلاً على نهج إمارة أبوظبي المبتكر في تطوير مشاريع البنية التحتية العامة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية العامة، وتعزيز عناصر المساءلة والكفاءة في إدارة الأصول العامة، وتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة على المدى الطويل، وتعزيز قدرة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية.

تطوير البنية التحتية

تُعد مجموعة «بيليناري»، المتخصصة في تطوير البنية التحتية العامة، مستثمراً مستقلاً رائداً طويل الأمد، حيث تتجاوز قيمة أصولها 56 مليار دولار أميركي موزعة على أميركا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

كما تتخصص «بيليناري» في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتتميز في مجال تطوير المشاريع المحلية وإدارة الأصول، حيث تطور مشاريع بنية تحتية عالميّة المستوى وفق الجدول الزمني المحدد والميزانية المُقررة.

ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار البناء على هذا النجاح لتطوير فرص وشراكات أخرى بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك تطوير مرافق عالمية المستوى لمشروع السكن الجامعي لطلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

إنجاز مهم

قال الدكتور طارق العامري، مدير مكتب الأصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «يمثل افتتاح مدارس مدينة زايد إنجازاً مهماً في مسيرتنا لتوفير تعليم عالمي المستوى في أبوظبي، ويتيح هذا المشروع تمكين المزيد من الطلبة من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التعليمية الطموحة لأبوظبي. ونواصل التزامنا بهذه الرسالة لضمان حصول كل طالب في الإمارة على فرص للتعلم والنجاح في بيئة تعزز الإبداع والتميز».