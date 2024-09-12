الامارات | حمدان بن محمد يشهد انطلاق «دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أمس، انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب3»، الذي ينظمه مجمّع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، بالشراكة الاستراتيجية مع «مركز دبي المالي العالمي» ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بحضور ما يزيد على 6800 مشارك من قادة الأعمال، وتستمر فعالياته اليوم.

وتفقد سموّ ولي عهد دبي، على هامش انطلاق الدورة الأولى للمهرجان، عدداً من الأجنحة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع سموّه على تجارب أكثر من 100 عارض يستعرضون تقنياتهم الناشئة، مثنياً سموّه على حجم ونوعية المشاركات في النسخة الأولى من الحدث الرائد على مستوى المنطقة.

ويعكس تنظيم الحدث العالمي في دبي، رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بترسيخ مكانة دبي، عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، وتأكيد تصدّرها للمشهد التقني في المنطقة، ومكانتها مركزاً محورياً للتكنولوجيا والابتكار، والوصول بها إلى الريادة العالمية كشريك رئيس في إيجاد وتبنّي حلول مبتكرة، تسخّر التكنولوجيا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات.

كما يبرز تنظيم الحدث، سعي دبي المستمر نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دفع جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والاستفادة من تلك الإمكانات في تحقيق الطموحات والأهداف الكبيرة التي حددتها دبي لاقتصادها خلال المرحلة المقبلة.

رافق سموّه، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري.

وقال عيسى كاظم: «بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل المجتمعات، والدفع بالاقتصادات المستقبلية إلى الأمام بصورة جذرية، ما يحقق المزيد من التقدم، ويحسن نوعية الحياة»، مؤكداً أن القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، تظهر من خلال مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتطبيقات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتصنيع والنقل والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأضاف: «تُعدُّ ثقافة الابتكار المتجددة في دبي عاملاً رئيساً في جعل المدينة مركزاً عالمياً لشركات التكنولوجيا، فعلى مدار 20 عاماً الماضية، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة هذا الابتكار وتشكيل الاقتصاد، إذ نسعى إلى ترسيخ دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي».

وأوضح أن «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب3» سيصبح واحداً من أكبر الفعاليات العالمية في هذا المجال، حيث سيستقطب ما يزيد على 30 ألف مشارك سنوياً بحلول عام 2027.

كما أعلن إطلاق منصة «Challenge X» الفريدة التي تهدف إلى الارتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وستكون بمثابة مجتمع رقمي لعلماء البيانات وخبراء تعلم الآلة، واستضافة المسابقات مع توفير مساحة للأفراد لاستعراض مهاراتهم، والتعاون مع غيرهم من الخبراء في هذا المجال. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين اختبار قدراتهم أمام جمهور عالمي مع منح الجوائز لأصحاب الأداء الأفضل بينهم.

وركزت جلسات اليوم الأول من المهرجان على موضوع «تمكين الاقتصادات الرقمية». وناقشت العديد من المحاور بما فيها تقنيات التواصل، وإمكانية التوسع والتخزين، والابتكار والاستثمارات، والأمن والخصوصية.

وشهد قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً كبيراً في المنطقة، حيث توقع تقرير صدر، أخيراً، عن بي دبليو سي (PWC)، أن تصل قيمة الفوائد التي تحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

وتوقع التقرير أيضاً أن تكون دولة الإمارات المستفيد الأكبر من هذه التقنيات، تليها المملكة العربية السعودية.

وتشمل قائمة أبرز المتحدثين في المهرجان، صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز (KBW Ventures) التي تنطلق بأعمالها من المملكة العربية السعودية، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ونائب رئيس إدارة غرفة دبي رئيس مجلس إدارة شركة «J&F» القابضة فيصل بالهول، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في دولة الإمارات عصام كاظم، ووزيرة الاتصالات والتحول الرقمي بجمهورية غانا أورسولا أوسو إيكوفول، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني سافانا مازيا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، يونس آل ناصر.

كما شهد المهرجان حضور العديد من قادة القطاع، بمن فيهم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل أحمد آل رضا، والمدير الإداري العالمي لأعمال تقنية الذكاء الاصطناعي والهندسة التطبيقية في غوغل كلاود، كارولين ياب، ومديرة البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، المملكة المتحدة، ماجا بانتيك.

• 6800 من قادة الأعمال يشاركون في الحدث الرائد على مستوى المنطقة.

• تقارير عالمية تتوقع وصول قيمة الفوائد التي تحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، ودولة الإمارات في مقدمة المستفيدين.

• الكشف عن منصة «Challenge X» العالمية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.