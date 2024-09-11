"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار شمالاً وشرقاً نهاراً.

وذكر المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:58 والجزر الأول عند الساعة 03:31، ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:02 والمد الثاني عند الساعة 06:39 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:38.