عمار النعيمي يعزي في وفاة عبدالله الغفلي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي، والد كل من محمد وسالم وهزاع وحميد وسلطان وسيف وخليفة عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس حمد عبدالله بن غليطة الغفلي في منطقة الصفيا بعجمان، اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.