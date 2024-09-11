«دبي للرطب» يناقش تحضيرات الموسم المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

استعرض مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال اجتماعه اليوم تحضيرات الموسم المقبل من «دبي للرطب 2025»، وأبرز ما تم إنجازه والاستفادة من تجربة النسخة الأولى.

ترأس الاجتماع عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور لجنة تحكيم«دبي للرطب»، ومدراء الإدارات في المركز.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن تقديره للرؤية الحكيمة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي أثمرت عن انطلاق «دبي للرطب» للمرة الأولى على مستوى إمارة دبي، والذي يُعنى بتعزيز قيمة النخلة والتشجيع على زراعتها والاهتمام بها، باعتبارها تمثّل رمزًا تراثيًا وثقافيًا مهمًا في مجتمع الإمارات.وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال مسيرة النجاح التي حققها«دبي للرطب» في نسخته الأولى، معرباً عن ثقته بقدرة القائمين عليه في تحقيق الأهداف المرجوّة منه، وإحداث نقلة نوعية وإنشاء منظومة متكاملة تعمل على ترسيخ قيمة هذا الكنز التراثي الوطني، وتسلط الضوء على مدى أهميتها في مختلف الجوانب.

وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الأعمال الإنشائية التي سوف تطرأ على «دبي للرطب» في الموسم القادم، والتي من شأنها أن تشكل إضافة للحدث.

وتناولت المناقشات العديد من الاقتراحات المقدمة من لجنة التحكيم، والتي تسعى لخدمة أهل النخيل وملّاك المزارع، بجانب مناقشة آليات توفير خدمات جديدة للمشاركين، خصوصًا القادمين من مناطق بعيدة عن إمارة دبي.

وفي ختام الاجتماع، كرّم عبد الله حمدان بن دلموك لجنة تحكيم«دبي للرطب»، تقديرا لدورهم في نجاح الحدث الوطني والشفافية التي رافقت عملية التحكيم.