محمد بن راشد: أعظم ما نتركه وراءنا هم رجال ونساء لديهم حس القيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» اليوم احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدت اليوم احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة..

مرت العشرون عاماً سريعة بتطوراتها وأحداثها ومشاريعها.. تخرج من مركز القادة أكثر من 850 خريجاً.. منهم اليوم الوزراء والمدراء ورؤساء الشركات والبنوك وغيرهم.. وسيبقى المركز يخرج لنا كوادر قيادية تكمل المسيرة وتحمل الراية..

عندما ننظر للوراء ندرك أن أعظم ما نتركه وراءنا هم رجال ونساء لديهم حس القيادة … يحملون المسؤولية.. ويتحملون التحديات … ويحلمون دائماً وأبداً أن يكون وطنهم في القمة..».