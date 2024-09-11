الامارات | محمد بن راشد: أعظم ما نتركه وراءنا رجال ونساء لديهم حس القيادة ويحملون المسؤولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 سبتمبر 2024

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": مرت العشرين عاماً سريعة بتطوراتها وأحداثها ومشاريعها .. تخرج من مركز القادة أكثر من 850 خريج.. منهم اليوم الوزراء والمدراء ورؤساء الشركات والبنوك وغيرهم.

وأضاف سموه: سيبقى المركز يخرج لنا كوادر قيادية تكمل المسيرة وتحمل الراية.. عندما ننظر للوراء تدرك أن أعظم ما نتركه وراءنا هم رجال ونساء لديهم حس القيادة … يحملون المسؤولية .. ويتحملون التحديات … ويحلمون دائما وأبداً أن يكون وطنهم في القمة ..