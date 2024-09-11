الامارات | إطلاق «أكاديمية دبي الصحية للقيادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الصحية» عن إطلاق «أكاديمية دبي الصحية للقيادة»، لتأهيل وإعداد نخبة من المواهب القيادية في قطاع الرعاية الصحية، لرفع مستوى كفاءة العمليات، وتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى وعائلاتهم.

وجاء الإعلان خلال حفل أقيم في متحف الاتحاد بدبي، بحضور مدير عام هيئة الصحة بدبي، عوض صغيّر الكتبي، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عائشة عبدالله ميران، والنائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، عادل الرضا، وعضو مجلس إدارة «دبي الصحية»، وليد العوضي، وعدد من قيادات ومسؤولي القطاع الصحي في دبي.

كما حضر أعضاء هيئة التدريس والفريق الإداري لكلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد وممثلو عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

جاء الإعلان عن برنامج قيادة الأنظمة الصحية في ضوء التعاون الذي جمع «دبي الصحية» وكلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد بموجب مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الجانبين، في خطوة نوعية نحو تعزيز جيل جديد من الكفاءات القيادية في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تصميم البرنامج، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لرفد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة، للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات والتطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور علوي الشيخ علي أن «مهمتنا في (دبي الصحية) تهدف إلى تحقيق التكامل بين أربعة محاور رئيسة، هي: الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء لبناء منظومة مبتكرة ترتكز على خدمة المريض بالدرجة الأولى، وأساسها ثقافة التعاون عبر نظامنا الصحي الأكاديمي المتكامل».

وأضاف: «ثقتنا كبيرة بأن البرنامج سيشكل إضافة قيمة تنسجم مع محاورنا الأربعة، وسيلعب دوراً فاعلاً في توحيد جهودنا الرامية إلى النهوض بالرعاية الصحية نحو آفاق جديدة من التميز في خدمة المريض الذي هو أساس كل ما نقوم به».

ويُعد برنامج قيادة الأنظمة الصحية البرنامج الافتتاحي للأكاديمية، ويمتد على مدى 14 شهراً، ويستهدف 200 مشارك موزعين على خمس دفعات، تضم كل دفعة 40 مشاركاً، وقد تم تصميمه بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال- جامعة أكسفورد.

ويركز البرنامج على القيادة الاستراتيجية المؤثرة وإدارة التغيير، كما أنه يزوّد الكفاءات القيادية في «دبي الصحية» بالمهارات اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز ثقافة المساءلة، وقيادة المشاريع ذات التأثير في القطاع الصحي.

ويشمل البرنامج أربعة وحدات تدريبية شاملة تغطي القيادة الاستراتيجية، والابتكار في الرعاية الصحية، والرعاية الآمنة وسلامة المرضى، وبناء ثقافة الرعاية الفعّالة وإدارة التغيير لتحقيق أفضل مستويات الأداء.

ويتيح للمشاركين حضور جلسات تدريب شخصية مع مدربين مؤهلين ومختصين، والاستفادة من فرصة اكتساب تجارب قيمة يقدمها مجموعة من الخبراء في جامعة أكسفورد، ما يضمن تقديم وجهات نظر عالمية وممارسات مصممة لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي.