الشارقة للتعليم الخاص تكرم 35 مدرسة خاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص 35 مدرسة خاصة تتبع 6 مناهج تعليمية مختلفة حققت نتائج متميزة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) "ضمن مشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية" وذلك بمعدلات تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الثلاث: وهي، القراءة، والرياضيات، والعلوم.

وحققت 18 مدرسة أعلى من المعدل الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في محاور الاختبار الخمسة وهي القراءة والرياضيات والعلوم والمعرفة المالية والتفكير الإبداعي وحازت، 3 مدارس على أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في أربعة محاور في اختبار PISA ومدرستين على أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في 3 محاور في الاختبار وحصلت 4 مدارس على أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في محورين فيما تمكنت 8 مدارس من أعلى من المعدل العالمي أو ما يساويه في محور واحد في اختبار PISA.

ويعد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) دراسة دولية تعقد كل 3 سنوات لقياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف وللمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات سواء في مجال العلوم والرياضيات والقراءة حيث شهدت هذه الدورة مشاركة 95 مدرسة و4052 طالباً مما يعكس حجم الاهتمام والالتزام بتحقيق أداء تعليمي متميز.

وتقدمت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتهنئة المدارس التي أظهرت تميزاً في نتائجها مؤكدة أنها تعد قيمة كبيرة لكونها تواكب مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ومشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الوطنية والدولية معتبرة هذه النتائج دليلاً واضحاً على الجهود المبذولة من قبل الهيئة والمدارس الخاصة في سبيل تعزيز مستوى التعليم وتطوير مهارات الطلبة بما يتماشى مع المعايير الدولية مؤكدة في الإطار ذاته اعتزامهم مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وقالت في كلمتها خلال الحفل: حرصنا على تكريمِ المتفوقين وهو منهج أصيل ينبع من المبادئ التي تعلمناها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فسموه يرسخُ دائماً مبادئ الاحتفاءِ بالتميز وتقديرِ جهود المتفوقين خاصةً حين يكون ذلك في مجالاتِ العلم والتعلم.

وأضافت: أحرزت مدارسُ الشارقة الخاصة سبقًا كبيرًا في البرنامج الدولي لتقييمِ الطلبة الذي ترجع أهميته في كونه دراسةً دوليةً تعقد دوريًا كل ثلاث سنوات لقياسِ مدى اكتسابِ الطلبةِ للمعارفِ وللمهاراتِ الضرورية للتفاعلِ مع المجتمع مما يجعلُه برنامجًا يمدُّ الجسور ما بين العلميِّ المجرَّد والحياتي المُعاش.

وذكرت أن حصول 18 مدرسةً على معدلاتٍ أعلى من المعدلِ الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالاتِ العلومِ والرياضياتِ والقراءة إنجاز نوعي يعبرُ عن رُقي الخدمات التعليمية وتقدمِها ليس فقط على أرضِ إمارةِ الشارقة وإنما في دولةِ الإماراتِ بأسرها مشيرة إلى أن المدارسُ المتفوقة التسعةٍ تطبق المنهج البريطاني ومدرسةٍ أسترالية وسبعة هندية وأخرى تعتمد "منهج IB" مؤكدة أن مشاركة مدارسها تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتعزيز التنافسية العالمية وتحسين جودة التعليم في الإمارة من خلال إنشاء قاعدة بيانات غنية حول تحصيل الطلبة في المواد الأساسية ومقارنتها مع أقرانهم حول العالم.

وتفوقت نتائج بعض مدارس الشارقة الخاصة في اختبار PISA على نتائج الدول الأولى عالميًا حيث حصلت إحدى مدارس الشارقة الخاصة في محور القراءة على معدل 551، وهو أعلى من معدل سنغافورة التي حصلت على المركز الأول بتسجيل معدل 543 كما تفوقت إحدى مدارس الشارقة الخاصة في محور الأبجدية المالية حيث حققت معدل 608 والذي يتجاوز معدل بلجيكا بفارق 81 درجة حيث كان معدلها 527 .

وشهد الحفل إطلاق هيئة الشارقة للتعليم الخاص مشروعا نوعيًا بعنوان " قادة العلوم " الذي يهدف إلى تنمية مهارات البحث والتحقيق لدى الطلبة ليكونوا قيادات العلوم في المستقبل.