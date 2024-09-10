بلدية العين تنفذ مشاريع تشغيلية للمرافق الترفيهية والخدمية

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت بلدية مدينة العين عدة مشاريع تعهيد وتشغيل لحدائق وزراعات تجميلية في المناطق التابعة لمركز البلدية الفرعي بمزيد، بتكلفة تقدر بأكثر من 27 مليون درهم. ومن المتوقع أن تكتمل جميع الأعمال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت المهندسة فاطمة الجنيبي، مديرة المشروع، إن البلدية تهدف من خلال هذه المشاريع إلى توفير بنية تحتية ومرافق مستدامة تلبي احتياجات مجتمع مدينة العين، مع الحفاظ على الأصول الزراعية وغير الزراعية، ونصيب الفرد من الرقعة الخضراء والمرافق الترفيهية، وتحسين المظهر الجمالي العام للمدينة، عبر تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء.

وتتضمن أعمال المشاريع تنفيذ مصدات رياح في عدد من المناطق إلى جانب تجديد شبكات الري لبعض الشوارع والدوارات فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة وتجميل للحدائق العامة والحدائق المصغرة والملاعب ومناطق اللياقة البدنية.