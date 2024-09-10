وزارة الصحة تطلق "الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية"

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار تعزيز الوعي المُجتمعيِّ بأهمية التطعيم ضدَّ الإنفلونزا الموسمية، أطلقَت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة السنوية الوَطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية خلالَ مُؤتمر صَحفي عقدته في مُتحَف المُستقبل بدبي، لتحفيز أفرادِ المُجتَمع على تَلقّي التَطعيم، باعتبار الإنفلونزا الموسمية عدوى تنفسيةً حادةً تُسبِّبُها فيروسات الإنفلونزا، وهي شائعةٌ في جميع أنحاء العالم وذلكَ بحسب وصف منظمة الصحة العالمية.

أوضح فيه المسؤولون مُبادَرات وبرامج الحَملة وجُهودها في الوصول لأفراد المُجتَمع لتلقي التطعيم والتسهيلات التي تُوفِّرُها الحملة. بالإضافةِ إلى تَوفير التطعيم في جميع المراكز الصحية بالدولة وأيضاً ستوفر الحملة التطعيم في المدارس وبعض المراكز التجارية.

يُعدُّ التَطعيمُ أحدَ أكثرِ السُبُلِ فاعليةً للوقايةِ من الإنفلونزا الموسميةِ، وللتَقليلِ من مُعدَّل حُدوث المضاعفات الناجمة عن انتشار هذا المرض، كون الإنفلونزا تنتشر بسهولة بين الأفراد عند السعال.