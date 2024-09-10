الامارات | "إقامة دبيّ" و "هيئة الطرق و المواصلات" تحتفيان بمرور 15 عامًا على مترو دبيّ وتوزّع 10 آلاف بطاقة نول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 سبتمبر 2024

احتفت الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبيّ وهيئة الطرق والمواصلات في دبيّ، بمناسبة مرورِ 15 عامًا على إطلاق مترو دبيّ، بمبادرةٍ خاصة، حيث فاجأت المسافرين بختمٍ مُميّزٍ صمّمته الهيئة خصّيصًا للاحتفالِ بالذكرى السنويّة، فيما تمَّ توزيع 10 آلاف بطاقة نول على القادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبيّ، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبيّ. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز تجربة المسافرين، وإبراز أهمّيّة شبكة المترو بإعتبارها العمود الفقري لمنظومة النقل العام بإمارة دبي، والداعم لحركة النّقل المُستدامة، وتطوير بُنية النقل التحتيّة في المدينة.

وأكّد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبيّ، أنَّ هذه المبادرة احتفاءٌ بمسيرةٍ من التطوير والتّحديث المستمرّ في قطاع المواصلات، التي قادته هيئة الطرق والمواصلات بدبيّ، مشيرًا إلى أنَّ مترو دبيّ وسيلةُ نقلٍ حضاريةٍ، باتت جزءًا من هويّة المدينة وتطلُّعاتها نحو المستقبل، وبما يتّسق مع أهداف تعزيز تجربة المستخدمين، سواءً من المُقيمين أوالزّوّار، والتّأكيد على دور هيئة الطرق والمواصلات في دبيّ، في دعم رؤية دبيّ كمدينةٍ ذكيّةٍ ومُستدامة.

ومن خلال توزيع بطاقات نول، وإتاحة المترو داخل مباني المطار 1 و3، تُعزّز هذه الخطوة من قُدرة المسافرين على التّنقّل بسهولةٍ وسرعةٍ بين المطار ومختلف الوجهات في دبيّ، كما تُعزّز الجهود الرّامية إلى توفير تجارب مريحةٍ ومتكاملةٍ للمسافرين، بما يُواكب رؤية الإمارة في تقديم حلولِ نقلٍ عصريّةٍ ومُستدامة.

يُذكر أنَّ محطات المترو تخدم المسافرين بشكلٍ مُريحٍ وسَلس، حيث يمكن الوصول إليها من داخل مباني المطار 1 و3، مما يُسهّل التّنقّل بين المطار ووُجهاتٍ أخرى في دبيّ.

ويشار إلى أنّ مترو دبيّ يُعتبر أحد أبرز الإنجازات، التي أسهمت في تسهيل التنقّل للسّكّان والزّوّار، على حدٍّ سواء. منذ انطلاقه قبل 15 عامًا، إذ حقّق المترو نجاحاتٍ كبيرةً، عبر توفيرِ خدمات نقل متميّزةٍ وفعّالةٍ، تخدم مئات الآلاف من الركّاب يوميًّا، وتربطُهم بمختلف مناطق الإمارة، كما يعتبر وسيلةً أساسيّةً في دعم أهداف دبيّ الطموحة، نحو مستقبلٍ مُستدام.