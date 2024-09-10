نهيان بن مبارك يحضر أفراح المريخي والمزروعي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة علي جاسم عبدالله المريخي بمناسبة زفاف نجله «فهد» إلى كريمة المرحوم الفندي سيف المزروعي.

حضر الحفل الذي أقيم في مجلس المشرف في العاصمة أبوظبي، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.