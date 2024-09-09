الامارات | استقبله رئيس الدولة.. ملك البحرين يصل إلى أبوظبي في زيارة خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي في زيارة خاصة للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.