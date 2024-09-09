الامارات | خلال الأسبوع الأول.. 88% من المخالفين اختاروا البقاء في الدولة بعد تعديل أوضاعهم

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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الأسبوع الأول.. 88% من المخالفين اختاروا البقاء في الدولة بعد تعديل أوضاعهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 سبتمبر 2024
كشف مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل الخييلي عن مستوى الإقبال من المخالفين لتعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة.
وقال اللواء الخييلي لـ "الإمارات اليوم" إن 88% من المخالفين المتقدمين خلال الأسبوع الأول من المهلة عدلوا أوضاعهم بالبقاء في الدولة و12% اختاروا المغادرة.
وحث مدير عام الهيئة المخالفين إلى المبادرة لتعديل أوضاعهم خلال فترة المهلة الممنوحة لهم واستغلال الإعفاءات والامتيازات التي تقدمها المبادرة.
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