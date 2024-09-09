تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق في الدولة.

وأشار الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس، صباح اليوم إلى أماكن تشكل الضباب بما فيها منطقة الظفرة، وأشار إلى تدني مدى الرؤية إلى أقل من 1000متر.