الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مصيدة

حذّر قراء من الوقوع ضحية النصب الإلكتروني عبر حيل جديدة، مشيرين إلى تلقيهم رسائل هاتفية تخبرهم بوضعهم على لائحة الممنوعين من السفر وتطالبهم بالاتصال بالجهات المسؤولة، أو الضغط على رابط مرفق لمعرفة التفاصيل، وهو في حقيقة الأمر مصيدة للنصب.

ذهب

أشار قراء إلى تفاوت سعر غرام الذهب من محل لآخر في سوق الذهب بمدينة زايد في أبوظبي، حيث يصل الفرق إلى أربعة دراهم رغم أن السعر الرسمي معلن ويتم تحديثه باستمرار.

سرعة

شكا مرتادو طريق الشاحنات (الفاية - سيح شعيب) باتجاه دبي، وتحديداً من تقاطع سويحان، السرعات العالية والجنونية، والتجاوزات الخطرة بشكل دائم على هذا الطريق من قبل سائقين متهورين، علماً بأن الطريق عبارة عن مسار واحد ذي اتجاهين وتكثر فيه الشاحنات، الأمر الذي يشكل خطراً وإرباكاً لسائقي الشاحنات الذين يضطرون للخروج عن المسار لإفساح الطريق لمثل هؤلاء المتهورين، مطالبين بتكثيف أجهزة الرادار المتحركة على الطريق للحد من هذه التصرفات.

خبز

لاحظ قراء قيام بعض المخابز بتقليل حجم الخبز عن الحجم المعتاد، داعين إلى تشديد الرقابة على هذه المخابز من قبل الجهات المعنية.

طرق

أشاد قارئ بجهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي لفتح الكثير من الطرق والمشروعات الحضارية، ما يعزز انسيابية الحركة والنقل في دبي، والعمل على تحسين مرافق النقل العام وتوسيع الطرق في الإمارة، لجعل حركة السير أكثر أماناً وسلاسة.