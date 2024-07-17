الامارات | تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في كندا بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت بعثة دولة الإمارات في أوتاوا، مواطني الدولة المتواجدين في كندا، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة في مختلف مناطق البلاد.

وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.