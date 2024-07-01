الامارات | محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة تفوقهم

وأضاف سموه: "في مدارسنا نرى مستقبلنا .. وفي طلابنا نرى كوادرنا الوطنية الجديدة .. ومن ميدان التعليم ننطلق في ميادين التنمية والتطور باذن الله .. وفق الله الجميع .. وإجازة طيبة وسعيدة للجميع باذن الله ."

محمد يوسف

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