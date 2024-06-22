الطقس المتوقع على الإمارات غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 01:24، والجزر الأول عند الساعة 08:40 والثاني عند الساعة 18:52.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 17:03 والثاني عند الساعة 04:56.