«أبوظبي للدفاع المدني»: 8 إجراءات وقائية لمنع حرائق المركبات

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن حرائق المركبات غالباً ما تقع نتيجة إهمال سائقي المركبات، نتيجة غياب إجراءات الصيانة الدورية.

وبينت، أنَّ من أهمِّ أسباب وقوع تلك الحوادث تكمن في إهمالَ الصيانة الميكانيكية الضرورية لأمن وسلامة المركبات، داعيةً السائقين إلى ضرورة توفير طفايات الحريق داخل مركباتهم، وفقاً للمواصفات المعتمدة.

كما دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وضمن حملة «السلامة في الصيف»، أفراد المجتمع للانتباه والأخذ بالممارسات الصحيحة الواجب اتباعها، مما يرفع مستوى وعي الجمهور بالتدابير الواجب اتباعها ولحمايتهم من الحرائق ضماناً لحماية الأرواح والممتلكات، موضحة أن الإجراءات الوقائية من حرائق المركبات، تتضمن 8 إجراءات وقائية وهي: أولاً: الصيانة والفحص الدوري للمحرك ومراوح التبريد وخزان الوقود والتأكد من سلامة جميع أجزاء المركبة. وثانياً: الفحص المستمر لمستوى سائل التبريد (الراديتر) وزيت المحرك وجودة البطارية، وثالثاً: توفير طفاية حريق مناسبة في المركبة وفحص صلاحيتها بشكل دوري، ورابعاً: استخدام مظلات المركبات للحماية من أشعة الشمس أثناء الوقوف، وخامساً: عدم ترك بطارية الشحن المتنقلة (باور بانك) أو الولاعات الغازية وزجاجات المياه والعطور داخل المركبة، وسادساً: تجنب إحداث أي تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو نظام التوصيلات الكهربائية، وسابعاً: التأكد من صلاحية الإطارات واستخدام إطارات مطابقة لمعايير تحمل درجات الحرارة، وثامناً: جدولة مواعيد التنقل بالمركبة وتجنب فترة الظهيرة إن أمكن.

وأضافت الهيئة: معظم حرائق المركبات تحدث أثناء السير على الطريق وتعود لأسباب مختلفة والتي تتضمن: أولاً: ارتفاع درجة محرك المركبة بسبب عطل نظام مراوح التبريد أو نقص سائل تبريد المحرك (الراديتر)، وثانياً: تسريب الوقود الذي يأتي نتيجة خلل في إحدى دورات خزان الوقود، وثالثاً: رداءة تمديدات النظام الكهربائي في محرك المركبة. ورابعاً: استخدام إطارات غير معتمدة أو عدم استبدالها في الوقت المحدد، وخامساً: الاستخدام الزائد للمركبة في الطريق وعدم التوقف والاستراحة أثناء التنقل في الرحلات الطويلة.

وأشارت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى وجود إجراءات وقائية لتجنب الإصابات في حال تصاعد دخان من المركبة أثناء السير في الطريق، داعية إلى ضرورة اتباع خطوات معينة والتي تتضمن: أولاً: التوقف بشكل آمن على جانب الطريق واطفئ المحرك مباشرة، وثانياً: إخلاء وإبعاد الناس عن المركبة لمسافة آمنة لا تقل عن 100 متر عن الخطر، وثالثاً: الاتصال على رقم الطوارئ (999) وطلب المساعدة، ورابعاً: استخدام طفاية الحريق لإطفاء النار إن كان ذلك ممكناً.