الامارات | الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة يومي الثلاثاء والأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تغريدة أوضحت من خلالها أنه تم تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أبريل 2024.