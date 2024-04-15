الامارات | الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة يومي الثلاثاء والأربعاء

- 1/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة يومي الثلاثاء والأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تغريدة أوضحت من خلالها أنه تم تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 أبريل 2024.
