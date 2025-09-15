كيفية تسديد غرامات المرور في الكويت بسهولة عبر تطبيق إلكتروني في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفر وزارة الداخلية في الكويت خدمة تسديد مخالفات المرور بشكل إلكتروني عبر تطبيق سهل، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.
كيفية تسديد المخالفات عبر تطبيق سهل:
- قم بتحميل تطبيق سهل على هاتفك الأندرويد أو الآيفون.
- سجل الدخول وانتقل إلى قسم “الخدمات الحكومية”.
- حدد “وزارة الداخلية” من القائمة.
- اختر “المرور” ثم “سداد المخالفات المرورية”.
- أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم المخالفة أو الرخصة.
- حدد المخالفة واتبع الخطوات للدفع الإلكتروني.
كيفية تسديد المخالفات عبر موقع وزارة الداخلية:
- زر موقع وزارة الداخلية الكويتية.
- اذهب إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- حدد “المخالفات” واختر “الاستعلام عن المخالفات”.
- حدد الفئة (أفراد أو شركات) واضغط “استعلام”.
- حدد المخالفة واضغط “دفع”.
- أدخل بياناتك البنكية واضغط “إرسال”.باستكمال هذه الخطوات، يمكنك تسديد مخالفات المرور في الكويت بسهولة ويسر عبر الإنترنت. هذه الخدمة تعكس التطور الرقمي الذي تسعى الدولة الكويتية لتحقيقه في الخدمات الحكومية.