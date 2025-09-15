طريقة تسديد مخالفات المرور في الكويت إلكترونيًا 2025 عبر تطبيق سهل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر خدمة تسديد مخالفات المرور في الكويت إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق سهل واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الدولة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين مما دون الحاجة للتوجه لأي مركز مروري، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

تسديد مخالفات المرور في الكويت إلكترونيًا عبر تطبيق سهل

المواطنين والمقيمين يمكنهم تسديد مخالفات المرور في الكويت إلكترونيًا بكل سهولة من خلال تطبيق سهل الإلكتروني وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل تطبيق سهل على هاتف أندرويد “من هنا” وهاتف أيفون “من هنا”. بعد تسجيل الدخول، يتم الانتقال إلى قسم “الخدمات الحكومية”. تحديد “وزار الداخلية” من بين قائمة الجهات الحكومية. النقر على خيار “المرور” من بين خدمات وزارة الداخلية. ثم النقر على خيار “سداد المخالفات المرورية”. إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم المخالفة أو رقم الرخصة أو رقم اللوحة. تحديد المخالفة المراد سدادها من بين المخالفات الظاهرة. اتباع تعليمات الدفع الالكتروني عن طريق استخدام إحدى طرق السداد المتاحة في التطبيق. بعد ذلك، سوف يظهر إشعار يفيد بإتمام سداد قيمة المخالفة.

سداد المخالفات المرورية في الكويت عبر وزارة الداخلية

من خلال التعرف على تسديد مخالفات المرور في الكويت إلكترونيًا عبر تطبيق سهل، نوضح لكم فيما يلي طريقة دفع قيمة المخالفات عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية “من هنا”. التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. تحديد تبويب “المخالفات”. اختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات” من بين الخدمات الظاهرة. تحديد الفئة المراد تسديد المخالفات لها، والتي تتمثل في “أفراد” ويلزم في تلك الحالة كتابة الرقم المدني أو “الشركات” وهنا يتوجب إدخال الرقم الموحد للشركة. الضغط على زر الاستعلام. بعد ذلك، يتم تحديد المخالفة المرورية ثم النقر على زر “دفع”. سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالمعلومات البنكية والتي يجب تعبئتها بالبيانات الصحيحة. النقر على زر “إرسال”. بعد ذلك، سوف يظهر الإيصال الذي يتضمن عدة بيانات، ثم النقر على زر “طباعة الإيصال” للحصول على نسخة ورقية منه.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة تسديد مخالفات المرور في الكويت إلكترونيًا عبر تطبيق سهل والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وهي تعد أحد الخدمات المهمة التي أتاحتها الدولة في إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية.