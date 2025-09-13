سرقة طيور الببغاوات من فندق رايد التاريخي في دلتا ساكرامنتو في حادث غامض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فقدت عشرات الطواويس الذكور والإناث المعروفة بتجوالها في فندق “رايد” التاريخي بطراز الآرت ديكو في دلتا ساكرامنتو، وذلك بسبب عملية سرقة مثيرة للجدل. وفقاً لموظفي الفندق، تم الإبلاغ عن رؤية رجلين يحملان إحدى الطيور ويضعانها داخل قفص في صندوق شاحنة صغيرة.

وأكد ديفيد نيلسن، المدير العام للفندق، أنهم اكتشفوا اختفاء عدد كبير من الطيور بعد إجراء جرد دقيق، حيث لم يتبقى سوى أربعة منها. وأبدى نيلسن استياءه من هذه الحادثة، مشيراً إلى أن الموظفين في حالة من الحزن الشديد.

وقد قيمت قيمة كل طاووس بألفي دولار، بينما قدرت قيمة كل أنثى طاووس بألف دولار أيضاً، حسبما أفاد الرقيب أمار جاندي، المتحدث باسم شرطة مقاطعة ساكرامنتو. ويذكر أن مالك الفندق قد اقتنى هذه الطيور قبل 14 عاماً، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من سحر وجاذبية الفندق.

تواصلت السلطات التحقيق في هذه الجريمة الغامضة، وسط تكهنات حول دوافع الجناة وخلفيات الحادثة. وفي انتظار مزيد من التفاصيل والتطورات، يبقى اختفاء هذه الطيور الفريدة لغزاً يثير الاستغراب والاهتمام.