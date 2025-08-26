5 أبراج تميل للنرجسية: تعرف عليهم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عالمنا المعاصر، يعتبر الشخص النرجسي شخصية مثيرة للجدل، فقد يظهر بمظهر دافئ وجذاب ولكن في الحقيقة يكون برودًا عاطفيًا وانعزالًا داخليًا واضحًا. يتسم النرجسي بنقص في التعاطف والرحمة، إذ يكون تركيزه بشكل كامل على ذاته دون مراعاة لمشاعر الآخرين.

وفي دراسة نشرتها موقع timesofindia، تم ذكر خمسة أبراج ترتبط بسمات النرجسية وهي:

برج الثور

يعتقد مولود برج الثور بأنه يستحق الأفضل دون منازع، ويفتقر إلى القدرة على وضع نفسه في موقع الآخرين. يميل للتسلط والتلاعب والاهتمام بالمظاهر والماديات.

برج الأسد

شخصية عاشقة للأضواء ومهووسة بجذب الانتباه، ويسعى دائمًا لإظهار تفوقه على الآخرين. الثقة الزائدة بالنفس قد تجعله يسقط في فخ الغرور.

برج الدلو

قد ينكر برج الدلو صلته بالنرجسية ويصف نفسه بالمستقل، ولكن يتسم بالاستقلالية المفرطة والرغبة في لفت الأنظار وحصد الإعجاب.

برج الحمل

شخصية متهورة قليلة الاكتراث بمشاعر الآخرين، يفعل ما يشاء دون مراعاة لمشاعرهم. هذه اللامبالاة تجعله أقرب للنرجسية رغم عدم قصده ذلك مباشرة.

إذا كنت تتعامل مع شخص يحمل إحدى هذه الأبراج، فقد تحتاج إلى فهم أفضل لسمات شخصيته لتجنب المشاكل والتعامل بفعالية معه.