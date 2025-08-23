تنبؤات برج الحوت ليوم السبت 23 أغسطس: كيف تتخلص من الوزن الزائد اليوم؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مولود برج الحوت يتميز بشخصية اجتماعية مرحة ولديه العديد من الأصدقاء في محيطه. يعيش في عالم الخيال ويبتكر أفكارًا مميزة، كما يتمتع بشخصية رومانسية ويفضل الجلوس في منزله لفترات طويلة دون ملل.

على الصعيد المهني، يُنصح مولود برج الحوت بالبحث عن طرق جديدة لإنجاز المهام بفعالية وسرعة، لتوفير وقت للإبداع والابتكار.

في الجانب العاطفي، يُشجع على التعبير عن الحب للشريك بشكل مستمر لبناء علاقة قوية ومستدامة.

وفيما يتعلق بالصحة، يجب على مولود برج الحوت تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون للحفاظ على رشاقته وثقته بنفسه.

خلال الفترة المقبلة، ينصح بالتمسك بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية للتخلص من الوزن الزائد.