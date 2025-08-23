توقعات برج الثور ليوم السبت 23 أغسطس: تنبؤات بخطى بطيئة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - برج الثور يُعتبر صاحب إرادة صلبة وذوق رفيع في كل ما يختاره، حيث يحرص على الاستقرار ويقدر التفاصيل الصغيرة التي تمنحه الراحة. يتميز مولود برج الثور بقوة شخصية وحس فني رفيع، ويتمتع بالقدرة على إتقان الإنجاز تحت أي ظرف.

برج الثور في حظك اليوم

اليوم، يُشير حظ برج الثور إلى الصبر والعملية والاستقرار، والإخلاص، والقدرة على خلق جو من الراحة أينما حلَّ. هو عاشق للرياضة ومحب للتعاون.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني

لحفظ على مرونتك وتكيفك مع المتغيرات حتى لا تفقد، وحافظ على هدوئك أمام الضغوط. لا تسمح لتأجيل المشاريع أن يفقدك الحماس.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتقرب من شريكك بكلمة صادقة أو لفتة صغيرة. البساطة في التعبير قد تكون أصدق من المبالغة. حافظ على الاحترام المتبادل بينكما.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم بعاداتك الغذائية وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة. مارس التمارين الرياضية الخفيفة التي تساعدك على تجديد نشاطك والتخلص من الدهون الضارة.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كن مستعدًا للمفاجآت حتى لو جاءت من حيث لا تتوقع. الأيام المقبلة ستحمل لك خطوات بطيئة ولكن ثابتة. لا تتعجل، فالنتائج ستأتي في وقتها المناسب.