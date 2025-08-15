افتح حسابك البنكي لدى بنك الخرطوم للمغتربين عبر الإنترنت بشكل رسمي في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة جديدة تمكن المواطنين السودانيين، خاصة المغتربين، من فتح حسابات مصرفية بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني. يمكن الآن للعملاء إدارة حساباتهم المالية عبر تطبيق “بنكك” أو الموقع الرسمي دون الحاجة لزيارة الفروع البنكية.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

لفتح حساب بنك الخرطوم بواسطة الرقم الوطني، يجب اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تطبيق “بنكك”.

– اختيار “فتح حساب بالرقم الوطني”.

– تعبئة استمارة البيانات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

– رفع صورة واضحة للهوية الوطنية أو جواز السفر الساري.

– قراءة والموافقة على الشروط والأحكام.

– مراجعة البيانات وإرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني، يجب توافر الشروط التالية:

– الجنسية السودانية.

– السن لا يقل عن 18 عامًا.

– امتلاك بريد إلكتروني نشط.

– هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

– إيداع مبلغ افتتاحي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

مميزات حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت

توفر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت العديد من المزايا للعملاء، مثل:

– إدارة الحسابات والتحويلات المالية بسهولة.

– دفع الفواتير وشراء الخدمات إلكترونيًا.

– متابعة الرصيد والعمليات المصرفية بشكل فوري.

– مستوى أمان عالي يعتمد على أحدث تقنيات التشفير.

خدمات بنك الخرطوم للمغتربين

يسعى بنك الخرطوم جاهدًا لتوفير خدمات مصرفية متكاملة للمغتربين السودانيين، مما يسهل عليهم إدارة أموالهم والتواصل مع عائلاتهم بكل يسر. فتح حساب بالرقم الوطني يسهل عمليات التحويلات المالية الدولية ودفع الفواتير داخل السودان.

رسوم فتح حساب في بنك الخرطوم

لم يتم ذكر تفاصيل حول الرسوم في النص الأصلي. يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تطبيق “بنكك” للحصول على أحدث المعلومات حول الرسوم والتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات.