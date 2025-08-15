علماء بريطانيون يبتكرون سلالة بكتيرية جديدة بتعديل جذري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طور علماء بريطانيون سلالة جديدة من بكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli) بشفرة جينية معدلة جذريًا.

تفاصيل الاكتشاف

ووفقًا للباحثين من مختبر “الأحياء البيولوجية الجزيئية التابع لمجلس البحوث الطبية البريطانية”، تتألف الشفرة الجينية الجديدة من 57 كودًا فقط بدلًا من 64 المعتادة.

الأثر الإيجابي للتطوير

يساعد هذا التطوير في جعل الجينوم المختزل هو الأكثر إحكامًا بين الجينومات المعروفة، حيث يمكن ابتكار وتطبيق أحماض أمينية جديدة غير موجودة في الطبيعة.

الدراسات السابقة والتقدم الحالي

وكان العلماء قد أنشأوا سلالة (Syn61) التي تحتوي على 61 كودًا، وأجروا خلال هذه الدراسة أكثر من 100 ألف تعديل لتنتج سلالة جديدة تدعى (Syn57).

الأهمية العلمية

تعتبر هذه البكتيريا المطورة خطوة مهمة في مجالي البيولوجيا التركيبية والهندسة الوراثية، حيث ستساعد في إنشاء بكتيريا ذات خصائص فريدة ومقاومة للفيروسات، وفتح آفاقًا جديدة لتطوير أدوية مبتكرة ومواد مستقبلية.