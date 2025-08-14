ناشئو مصر يقدمون أداء مذهلا ويفوزون على إسبانيا 15-13 في ربع نهائي كأس العالم لليد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تألقه في بطولة العالم المقامة في مصر، حيث نجح في التقدم على منتخب إسبانيا بنتيجة 15-13 في الشوط الأول من المباراة النصف نهائية.

نتائج مباريات المنتخب المصري

بعد تأهله إلى ربع النهائي بأداء قوي، حقق منتخب مصر الفوز في مبارياته ضد كوريا الجنوبية والبحرين واليابان في الدور التمهيدي. وفي الدور الرئيسي، تعادل مع الدنمارك والتشيك.

تشكيلة المنتخب المصري

تضم قائمة المنتخب 19 لاعبًا بقيادة يوسف عبد الهادي وعمر فتحي وعبد المالك محمود، حيث برز أداء مميز لعمر بركة وعلي مدبولي ومحمد عدلان.

بث مباشر للمباريات

يمكن متابعة مباريات البطولة عبر قنوات أون سبورت ومنصة كورة بلس، لتوفير فرصة المشاهدة للجماهير في مصر والعالم العربي.

بهذا الأداء القوي، يأمل منتخب مصر في الاستمرار في التألق والتأهل إلى المراحل النهائية للبطولة العالمية.