قفزة مفاجئة في سعر الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم 14 أغسطس 2025: تحديثات الريال والدولار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتابع الأسعار تحديثات جديدة للذهب في السوق السعودي اليوم، مع اهتمام كبير من المواطنين بمعرفة تذبذبات هذا المعدن الثمين لأغراض الاستثمار والشراء.

تفاصيل أسعار الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 : 407.26 ريال سعودي، ما يعادل 108.60 دولار أمريكي.

: 407.26 ريال سعودي، ما يعادل 108.60 دولار أمريكي. سعر جرام الذهب عيار 22 : 373.32 ريال سعودي، أي ما يقارب 99.55 دولار أمريكي.

: 373.32 ريال سعودي، أي ما يقارب 99.55 دولار أمريكي. سعر جرام الذهب عيار 21 : 356.35 ريال سعودي، ويعادل 95.03 دولار أمريكي.

: 356.35 ريال سعودي، ويعادل 95.03 دولار أمريكي. سعر جرام الذهب عيار 18 : 305.45 ريال سعودي، أي ما يعادل 81.45 دولار أمريكي.

: 305.45 ريال سعودي، أي ما يعادل 81.45 دولار أمريكي. سعر جرام الذهب عيار 14: 237.57 ريال سعودي، ما يوازي 63.35 دولار أمريكي.

جدول أسعار الذهب في السعودية

| العيار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |

| ——- | ————————- | ————————— |

| 24 | 407.26 | 108.60 |

| 22 | 373.32 | 99.55 |

| 21 | 356.35 | 95.03 |

| 18 | 305.45 | 81.45 |

| 14 | 237.57 | 63.35 |

أهمية متابعة أسعار الذهب في الاستثمار

يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بمتابعة أسعار الذهب لأغراض الاستثمار والحفاظ على قيمة أموالهم، حيث يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في ظل التقلبات الاقتصادية. كما يشتري البعض الذهب لأغراض الزينة.

نصائح قبل شراء الذهب