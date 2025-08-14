الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم في دورتها الـ45 رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الخامسة والأربعين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة بنجاح باهر. وتميزت المسابقة بتنافس قوي بين 179 متسابقاً من 128 دولة مختلفة.

مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم تختتم فعالياتها

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اختتمت اليوم الخميس، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. استمرت فعاليات المسابقة على مدار ستة أيام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

تنافس دولي في حفظ القرآن الكريم

مشاركة 179 متسابقاً من 128 دولة تميزت بقوة التنافس وجودة التلاوات وإتقان الحفظ، مما يعكس اهتماماً كبيراً بكتاب الله الكريم على مستوى العالم. المسابقة تعتبر منصة عالمية لتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

تحكيم دقيق في مسابقة القرآن الكريم الدولية

لجنة تحكيم دولية متخصصة في علوم القرآن الكريم قامت بتقييم أداء المتسابقين، باستخدام نظام التحكيم الإلكتروني المحدث لضمان العدالة والشفافية في احتساب الدرجات. حضر عدد كبير من زوار المسجد الحرام الذين تفاعلوا مع التلاوات وأشادوا بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم.

جوائز قيمة للفائزين بمسابقة القرآن الكريم

تُقدم جوائز قيمة تتجاوز أربعة ملايين ريال سعودي للفائزين في فروع المسابقة الخمسة، مما يؤكد مكانة المسابقة كإحدى أعرق وأرقى المسابقات القرآنية عالميًا. هذا الدعم السخي يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة كتاب الله الكريم وتشجيع حفظته.

تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

سيقام حفل ختامي لتكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام. المشاركون عبروا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهم المستمر لخدمة القرآن الكريم وأهله. تعد هذه المسابقة من أهم المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.