عملية جراحية معقدة تُحقق معجزة لرضيع يعاني من تشوهات خلقية نادرة في المدينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى أحد بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة رضيع يبلغ من العمر 29 يومًا من تشوهات خلقية نادرة. الرضيع كان يعاني من ضيق تنفس حاد نتيجة لتلك التشوهات، ولكن بفضل التدخل الجراحي الدقيق الذي أجراه الفريق الطبي، تم إنقاذ حياة الرضيع بنجاح.

تفاصيل جراحة الرضيع بالمدينة المنورة

الرضيع وُلد بوزن 3.8 كيلوجرام، وكان يعاني من تشوهات خلقية متعددة تشمل خلل في نمو الهيكل العظمي وقصر في الرقبة والأطراف، بالإضافة إلى شق في الحنك على شكل حرف U. تم اكتشاف وجود فتحة صغيرة بين البطينين وقناة شريانية مفتوحة وقصور في الصمام ثلاثي الشرفات، مما جعل عملية التدخين الرغامي صعبة.

التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ الرضيع

بعد تقييم الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل باستخدام منظار للشعب الهوائية مع فتح قصبة هوائية. تم تنظيم العملية بدقة وحرص، وتم التخدير باستخدام أدوية مناسبة لحالة الرضيع، مع تأمين جهاز تنبيب متقدم. تمكن فريق التخدير من ضمان سلامة الرضيع خلال الجراحة وفترة ما بعد العملية.

نجاح عملية الرضيع بمستشفى أحد

بفضل تعاون أقسام العناية المركزة والتخدير وأمراض القلب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، تكللت العملية بالنجاح. غادر الرضيع المستشفى بصحة جيدة بعد فترة مراقبة في العناية المركزة. يعد هذا الإنجاز الطبي دليلاً على كفاءة الكوادر الطبية السعودية في التعامل مع الحالات المعقدة.

التعاون الطبي لإنقاذ الرضيع

هذه الحالة تبرز أهمية العمل الجماعي والتفاني الطبي في مواجهة التحديات الصحية الصعبة، وتشكل قصة نجاح ملهمة في مجال الطب والرعاية الصحية.