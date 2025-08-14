الجميع ينتظر المباراة.. ابحث عن تردد قناة أون سبورت لمتابعة أقوى اللقاءات المحلية والأفريقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مقال حصري ومميز، نقدم لكم معلومات حصرية حول تردد قنوات أون تايم سبورت، الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا. تعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم في مصر، حيث توفر تغطية شاملة للأحداث الرياضية الهامة عبر البث الفضائي والأرضي.

ترددات قنوات أون تايم سبورت على نايل سات

تضم شبكة قنوات أون تايم سبورت ثلاث قنوات فضائية رئيسية، بالإضافة إلى قناة أرضية، لتغطية جميع الأحداث الرياضية المحلية والدولية. إليكم ترددات القنوات على القمر الصناعي نايل سات:

– قناة أون تايم سبورت 1: التردد 10853، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

– قناة أون تايم سبورت 2: التردد 10853، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

– قناة أون تايم سبورت 3: التردد 12303، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

استقبال قنوات أون تايم سبورت الأرضية

يمكنك متابعة مباريات كرة القدم، وخاصة مباريات دوري أبطال أفريقيا، من خلال البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت.

– التردد الأرضي التماثلي: UHF9.

– التردد الأرضي الرقمي: UHF32.

لضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية على جهاز التلفاز، اتبع الخطوات المذكورة.

شاهد أيضًا: تعرف على تردد قناة ON Time Sports لمشاهدة الدوري المصري مجانًا

برامج أون تايم سبورت الرياضية

تقدم قنوات أون تايم سبورت تغطية شاملة للدوري المصري الممتاز وتحليلات فنية متعمقة قبل وبعد المباريات. كما تتيح للمشاهدين متابعة مباريات الأهلي والزمالك والأندية المصرية الأخرى في البطولات القارية. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض على قنوات أون تايم سبورت برامج رياضية متنوعة تتضمن أخبارًا يومية وتحليلات رياضية واستضافة خبراء لمناقشة أداء الفرق واللاعبين.

مع هذه المعلومات الحصرية، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مبارياتك المفضلة بجودة عالية عبر قنوات أون تايم سبورت.