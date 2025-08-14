اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى يثير الاستنكار والغضب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اقتحم عدد كبير من المستوطنين المسجد الأقصى في القدس المحتلة اليوم، حيث تجولوا في باحات المسجد بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفرضت القوات الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة لمنع دخول المصلين للمسجد.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بعمليات هدم وتجريف واسعة في قرية “قلنديا” وبلدة “سلوان” بالقدس المحتلة.

يأتي هذا الاقتحام والعمليات العدوانية ضمن سلسلة من التصعيدات التي تشهدها المدينة المقدسة، مما يعزز التوتر في المنطقة ويثير مخاوف من اندلاع مواجهات عنيفة في الأيام القادمة.