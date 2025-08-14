تحقيق رقم قياسي: زراعة 10 كلى تبادلية في يوم التبرع بالأعضاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء 10 عمليات زراعة كلى تبادلية خلال يومين متتاليين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء. يعتبر هذا الإنجاز الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويعكس الجاهزية السريرية العالية والتنسيق الدقيق بين الفِرَق الطبية المتخصصة في المستشفى.

تعتبر الزراعة التبادلية للكلى نموذجًا مبتكرًا يتيح تبادل الكلى بين المتبرعين والمرضى، مما يزيد من فرص التوافق ويوفر الأمل للمرضى الذين يحتاجون إلى عملية زراعة. وقد سبق للمستشفى أن نجح في إجراء أكثر من 5000 عملية زراعة كلى منذ عام 1981، مما يجعله رائدًا في هذا المجال.

تأتي هذه الإنجازات ضمن التزام المستشفى بتحقيق رؤيته في تقديم الرعاية الصحية التخصصية بأفضل مستوى، وتعزيز مكانة المملكة في مجال زراعة الأعضاء. وقد حصل المستشفى على تصنيف عالمي مرموق، حيث جاء في المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والمركز 15 على مستوى العالم ضمن أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية لعام 2025.

إن هذه الإنجازات تعكس التزام المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الصحية وتعزيز مكانته كمركز رائد عالميًا في مجال زراعة الأعضاء.