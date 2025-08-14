تعرف على تردد قناة ON Time Sports 2025 لمشاهدة الدوري المصري مجانًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر قناة Time Sports واحدة من القنوات الرياضية البارزة التي تقدم تغطية شاملة لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر بجودة عالية وبدون تشفير. تعتبر القناة وجهة مثالية لعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، حيث تقدم ترددات مختلفة لمتابعة المباريات المفضلة بكل سهولة.

ترددات قناة Time Sports على نايل سات

قناة Time Sports متاحة على نايل سات بترددين مختلفين للقناتين Time Sports 1 HD و Time Sports 2 HD. يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباريات والبرامج الرياضية بجودة عالية عبر القمر الصناعي.

| القناة | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | الجودة |

|—————–|——–|————|————–|———————-|———|

| Time Sports 1 HD | 11861 | عمودي (V) | 27500 | 5/6 | HD |

| Time Sports 2 HD | 11862 | عمودي (V) | 27500 | 5/6 | HD |

تردد قناة Time Sports على عرب سات

يمكن أيضًا متابعة قناة Time Sports على عرب سات بتردد واحد بجودة SD.

| القمر | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | الجودة |

|———|——–|————|————–|———————-|———|

| Arabsat | 12054 | أفقي (H) | 27500 | 5/6 | SD |

ضبط تردد قناة Time Sports على الرسيفر

لضبط تردد قناة Time Sports على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

– افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

– اختر خيار “تثبيت” أو Installation.

– اختر “البحث اليدوي” أو Manual Scan.

– حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

– أدخل التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

– اضغط على “بحث” ثم “حفظ”.

برامج رياضية مميزة على Time Sports

تقدم قناة Time Sports مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المميزة، منها:

– الملعب المصري: تحليل شامل للمباريات.

– الطب العام: برنامج تفاعلي مع الجمهور.

– مع شوبير: آخر الأخبار الرياضية.

– في استاد Time: لقاءات حصرية مع نجوم الكرة.

البطولات الرياضية على Time Sports

تغطي قناة Time Sports مجموعة واسعة من البطولات الرياضية، بما في ذلك:

– الدوري المصري الممتاز.

– كأس مصر وكأس السوبر المصري.

– مباريات المنتخب المصري.

– مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

– أحداث رياضية أخرى (كرة يد، طائرة، سلة).

مميزات مشاهدة Time Sports

تتميز قناة Time Sports بعدة مميزات، منها:

– مجانية بدون اشتراكات.

– بث مباشر عالي الجودة.

– فريق تحليل رياضي محترف.

– تغطية شاملة للأحداث الرياضية.