تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة الدوري المصري مجانًا في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم قناة Time Sports الرياضية المصرية فرصة مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والبطولات القارية بجودة عالية وبدون تشفير. يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة القناة على نايل سات وعرب سات بترددات مختلفة.

تردد قناة Time Sports على نايل سات

تتوفر قناة Time Sports على نايل سات بترددين مختلفين لقناتي Time Sports 1 HD و Time Sports 2 HD. يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد المناسب للاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم والبرامج الرياضية.

Time Sports 1 HD التردد: 11861 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

Time Sports 2 HD التردد: 11862 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة Time Sports على عرب سات

يمكنكم أيضاً استقبال قناة Time Sports على عرب سات بجودة SD. إليكم تفاصيل التردد:

عرب سات التردد: 12054 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



ضبط تردد Time Sports على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة Time Sports على جهاز الاستقبال الخاص بكم، اتبعوا هذه الخطوات:

افتح قائمة الإعدادات.

اختر “تثبيت” أو “Installation”.

اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Scan”.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط “بحث” ثم “حفظ”.

برامج رياضية مميزة على Time Sports

تقدم Time Sports باقة متنوعة من البرامج الرياضية، منها:

الملعب المصري: تحليل شامل للمباريات.

الطب العام: برنامج تفاعلي مع الجمهور.

مع شوبير: آخر الأخبار الرياضية.

في استاد Time: لقاءات حصرية مع نجوم الكرة.

بطولات رياضية على Time Sports

تُغطي Time Sports مجموعة من البطولات، أبرزها:

الدوري المصري الممتاز.

كأس مصر وكأس السوبر المصري.

مباريات المنتخب المصري.

مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

أحداث رياضية أخرى (كرة اليد، الطائرة، السلة).

مميزات مشاهدة Time Sports

تتميز Time Sports بكونها قناة مجانية بجودة عالية، وتقدم تغطية شاملة للأحداث الرياضية مع فريق تحليل محترف. استمتع بمشاهدة مبارياتك المفضلة مجاناً ودون انقطاع.